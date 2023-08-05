Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре преображается парк «Молодёжный».
В Самаре преображается парк «Молодёжный»
В Саудовской Аравии начались переговоры с участием представителей 30 стран по урегулированию конфликта на Украине
Стоимость ремонта квартир выросла на 10-15% за год
Стоимость ремонта квартир выросла на 10-15% за год
На озере в Самарской области утонул мужчина
На озере в Самарской области утонул мужчина
В Тольятти пожар охватил 20 га леса
В Тольятти пожар охватил 20 га леса
В Сызрани благоустроят еще одну набережную
В ДТП с КАМАЗом в Сергиевском районе пострадали три женщины
В ДТП с КАМАЗом в Сергиевском районе пострадали три женщины
В Самаре обсудили развитие 129 квартала
В Самаре обсудили развитие 129 квартала
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.81
1.03
EUR 103.84
1.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
В Самаре пройдет фестиваль красок
В Октябрьске мастера народного творчества и ремесел готовятся к традиционной «Батрацкой ярмарке»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти пожар охватил 20 га леса

5 августа 2023 16:35
115
В Тольятти пожар охватил 20 га леса

В Автограде полыхает 20 га леса. Об пожаре сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Информация о том, что вспыхнула зеленая зона поступила в ведомство 5 августа в 13:31. Как выяснилось, в Тольятти в районе улицы Бориса Коваленко, 73 в Комсомольском районе начался низовой пожар.

Пока погибших и пострадавших нет, однако огнем охвачено 20 га леса, пишет Обоз.инфо.

Глава Тольятти Николай Ренц в своем телеграм-канале также написал о произошедшем. Из его слов следует, что ситуация крайне серьезная. Изначально загорелась сухая трава в районе «Ловчего плюса» в Жигулевском море.

«К сожалению, огонь перешёл на лес и быстро распространяется», — пишет Ренц.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, для тушения пожара мобилизованы десятки людей и техники. Огонь пытаются локализовать 49 человек с 18 единиц техники.

На подмогу со станции «Самара» даже отправили специальный пожарный поезд.
Впрочем, даже этого может оказаться недостаточно Николай Ренц сообщает, что городские власти запросили также помощь специальной авиации.

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Сызрани 66 пожарных потушили крышу торгового центра
03 августа 2023, 22:00
В Сызрани 66 пожарных потушили крышу торгового центра
Пожар был локализован на площади 70 "квадратов". Происшествия
448
Под Самарой на пожаре погиб мужчина
01 августа 2023, 12:26
Под Самарой на пожаре погиб мужчина
Площадь пожара составила 100 кв. м. Происшествия
477
Четыре машины сгорели в Южном городе в Самаре
31 июля 2023, 09:49
Четыре машины сгорели в Южном городе в Самаре
Машины загорались парами.
Происшествия
642
  • Услуги по доставке
В центре внимания
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
4 августа 2023  17:09
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
556
в большинстве районов Самарской области ожидается жара +30, +34 С
4 августа 2023  14:23
В большинстве районов Самарской области ожидается жара +30, +34 С
464
303 двора и 141 общественное пространство: в Самаре и области продолжают активно благоустраивать территории
4 августа 2023  14:11
303 двора и 141 общественное пространство: в Самаре и области продолжают активно благоустраивать территории
699
Самарский министр здравоохранения Армен Бенян опроверг информацию о своем задержании
4 августа 2023  12:33
Самарский министр здравоохранения Армен Бенян опроверг информацию о своем задержании
424
17 «безымянных» остановочных пунктов Куйбышевской ЖД получили названия
4 августа 2023  11:23
17 «безымянных» остановочных пунктов Куйбышевской ЖД получили названия
381
Весь список