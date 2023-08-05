В Тольятти пожар охватил 20 га леса

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В Автограде полыхает 20 га леса. Об пожаре сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Информация о том, что вспыхнула зеленая зона поступила в ведомство 5 августа в 13:31. Как выяснилось, в Тольятти в районе улицы Бориса Коваленко, 73 в Комсомольском районе начался низовой пожар.

Пока погибших и пострадавших нет, однако огнем охвачено 20 га леса, пишет Обоз.инфо.

Глава Тольятти Николай Ренц в своем телеграм-канале также написал о произошедшем. Из его слов следует, что ситуация крайне серьезная. Изначально загорелась сухая трава в районе «Ловчего плюса» в Жигулевском море.

«К сожалению, огонь перешёл на лес и быстро распространяется», — пишет Ренц.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, для тушения пожара мобилизованы десятки людей и техники. Огонь пытаются локализовать 49 человек с 18 единиц техники.

На подмогу со станции «Самара» даже отправили специальный пожарный поезд.

Впрочем, даже этого может оказаться недостаточно Николай Ренц сообщает, что городские власти запросили также помощь специальной авиации.