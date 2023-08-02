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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти оперуполномоченный спас пенсионерку от мошенников

2 августа 2023 18:18
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В Тольятти оперуполномоченный спас пенсионерку от мошенников

Жители Тольятти выразили благодарность сотруднику уголовного розыска.

В ГУ МВД России по Самарской области поступило письмо со словами признательности сотруднику уголовного розыска отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти.

«Хотим от всей души поблагодарить сотрудника полиции, который помог уберечь нашу семью от телефонных мошенников! Бабушка уже почти дошла до банка, чтобы взять кредит, но в этот момент полицейский услышал ее разговор по телефону и остановил, попросил положить трубку и позвонить нам. Находился с ней все время пока мы не подъехали. Желаем нашему герою благополучия, крепкого здоровья, личностного и карьерного роста. Спасибо вам!», - отметили в письме тольяттинцы.

Полицейские  напоминают: мошенничество является одним из самых распространенных и опасных нарушений закона, которое совершается путем обмана или злоупотребления доверием. Преступник вводит жертву в заблуждение, в результате чего потерпевший сам, добровольно передает имущество злоумышленнику, без применения какого-либо насилия. Например, звонки гражданам от имени родных, либо сотрудников правоохранительных органов с ложным сообщением о произошедшей трагедии (родственник совершил ДТП, убил человека и т.п.) и требованием перечисления денежных средств на указанные мошенниками номера, либо передачи их лицу, которое за ними прибудет. Чаще всех от такого способа мошенничества страдают люди пожилого возраста, которые являются более доверчивыми, узнав, что с их близкими случилось несчастье, они находятся в эмоциональном напряжении и, в таком состоянии делают все, что «советуют» мошенники. Для того, чтобы не стать жертвой преступления, необходимо успокоиться и не торопиться с переводом денег. Прежде всего, позвонить родственникам и убедиться, что с ними все в порядке. Если телефон отключен, позвонить, родным, друзьям или знакомым  и проверить полученную информацию.

Теги: Мошенники

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