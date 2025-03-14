В Тольятти на Волге болотоход попал в промоину

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14 марта спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти провели спасательную операцию по транспортировке людей со льда на берег.

На Волге, напротив кафе «Причал», по Набережной восьмого квартала на расстоянии двух километров от берега болотоход с водителем и двумя пассажирами попал в промоину.

Возможности самостоятельно выбраться из промоины не было. Тонкий лед представлял опасность для людей.

В 18.45 на помощь пострадавшим от спасательной станции вышел аэроглиссер «Север» с двумя спасателями на борту.

В 20.00 терпящих бедствие приняли на борт спасательного судна и доставили до береговой линии. Медицинская помощь не потребовалась, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО