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В Тольятти на пожаре пострадали двое детей

15 марта 2024 13:01
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В Тольятти на пожаре пострадали двое детей

В четверг, 14 марта, в 19:50 в чрезвычайные службы поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на ул. Полякова, 30 в Автозаводском районе Тольятти. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На тушение были направлены 30 человек и восемь единиц техники. На месте происшествия горели домашние вещи.

В 20:35 пожар был ликвидирован на площади 16 кв. м.

В региональном управлении МЧС России отметили, что в результате пожара никто не погиб, но пострадали двое детей: 11-летняя девочка и восьмилетний мальчик, которые дома находились одни.

Дети были спасены соседями, а потом госпитализированы. Пожарного извещателя дома не было. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Предварительной причиной пожара в ГУ МЧС России по Самарской области называют детскую шалость, и призывают взрослых не оставлять детей без присмотра, пишет Волга Ньюс.

Теги: Пожар

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