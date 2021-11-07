В Тольятти мужчина вынес из арендованной на сутки квартиры бытовую технику

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В дежурную часть Тольятти поступило сообщение от местного жителя. Потерпевший рассказал о том, что из его квартиры, которую он сдает в аренду, похищена бытовая техника. Причиненный ущерб заявитель оценил в сумму 85 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что квартиру на сутки арендовал безработный, ранее не судимый 19-летний местный житель. Подозреваемый был задержан.

В отделе полиции молодой человек свою вину признал. Он пояснил, что сразу после ухода хозяина похитил находившуюся в квартире бытовую технику, и съехал. По данным полицейских, похищенное имущество задержанный успел продать незнакомым людям.

Возбуждено уголовное дело. Принимаются меры к розыску и возвращению похищенного законному владельцу, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО