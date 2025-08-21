В Тольятти мужчина в подъезде дома ударил пенсионера и отобрал у него телефон

189

В начале августа в дежурную часть отдела полиции Тольятти обратился 73-летний местный житель, который сообщил, что несколько минут назад стал жертвой грабежа. Сотрудник дежурной части уточнил у заявителя приметы злоумышленника, направление, в котором тот скрылся, направил по указанному адресу ближайшие автопатрули и следственно-оперативную группу.

Заявитель сообщил оперуполномоченным, что, войдя в подъезд многоквартирного дома, он вступил в разговор с малознакомым молодым человеком, с которым несколько раз до этого здоровался во дворе. В ходе беседы злоумышленник внезапно нанёс ему удар и вырвал из рук сотовый телефон, после чего скрылся, а он обратился к соседям с просьбой вызвать полицию.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия: изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных вблизи места происшествия, проверили места возможного сбыта похищенного имущества и лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и живущих в районе совершения грабежа.

Изучив полученные данные, оперуполномоченные установили личность и местонахождение злоумышленника, после чего задержали ранее не судимого местного жителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса 39-летний безработный пояснил, что сотовый телефон он похитил для личного пользования. Похищенное имущество изъято полицейскими у злоумышленника и возвращено законному владельцу.

По статье «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейские продолжают работу по установлению возможных фактов противоправной деятельности злоумышленника, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО