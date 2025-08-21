Я нашел ошибку
Главные новости:
Стрельба из лука - золото у тольяттинца.
Медали Кубка защитников Отечества у спортсменов Самарской области 
Документ ляжет в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года.
В Самарской области началось обсуждение программы пространственного развития региона
«Жар-птица» — первый балет Стравинского, принесший ему мировую славу. Балет «Шехеразада» — одна из жемчужин «Русских сезонов».
САТОБ: первая премьера 95-го сезона - одноактные балеты «Жар-птица» и «Шехеразада»
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +26, +28°С.
22 августа в регионе ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, до +28°С
700 метров российского триколора объединили более 400  участников внедорожного фестиваля "На пределе",  который прошёл в Кошкинском районе.
«Триколор объединяет!»: масштабный патриотический флэшмоб прошёл в Кошкинском и Приволжском районах области
Стартовало пленарное заседание проекта «Музейные маршруты».
В Самаре собрались представители музейного сообщества, представители бизнеса, известные блогеры
Гостями соревнований станут легенды отечественного волейбола, олимпийские чемпионы Лондона-2012 Сергей Тетюхин и Дмитрий Ильиных.
На пляже Красноармейского спуска в Самаре состоится турнир по пляжному волейболу 4х4
Во все времена офицерский состав был надежной опорой нашего государства.
Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем офицера России
В Самаре начали раздавать ленты в цветах российского триколора
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: на площади Куйбышева выступят певица Юлианна Караулова, группы PIZZA и «Катюша»
Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя
В Тольятти мужчина в подъезде дома ударил пенсионера и отобрал у него телефон

21 августа 2025 09:08
189
Похищенное имущество полицейские изъяли у злоумышленника и вернули законному владельцу.

В начале августа в дежурную часть отдела полиции Тольятти обратился 73-летний местный житель, который сообщил, что несколько минут назад стал жертвой грабежа. Сотрудник дежурной части уточнил у заявителя приметы злоумышленника, направление, в котором тот скрылся, направил по указанному адресу ближайшие автопатрули и следственно-оперативную группу.

Заявитель сообщил оперуполномоченным, что, войдя в подъезд многоквартирного дома, он вступил в разговор с малознакомым молодым человеком, с которым несколько раз до этого здоровался во дворе. В ходе беседы злоумышленник внезапно нанёс ему удар и вырвал из рук сотовый телефон, после чего скрылся, а он обратился к соседям с просьбой вызвать полицию.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия: изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных вблизи места происшествия, проверили места возможного сбыта похищенного имущества и лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и живущих в районе совершения грабежа.

Изучив полученные данные, оперуполномоченные установили личность и местонахождение злоумышленника, после чего задержали ранее не судимого местного жителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса 39-летний безработный пояснил, что сотовый телефон он похитил для личного пользования. Похищенное имущество изъято полицейскими у злоумышленника и возвращено законному владельцу.

По статье «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейские продолжают работу по установлению возможных фактов противоправной деятельности злоумышленника, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: Тольятти Уголовное дело

