В Тольятти менеджер банка, пытаясь заработать на биржевых торгах, перевела мошенникам почти 1,5 млн рублей

В Тольятти менеджера банка среди рекламных предложений при просмотре вакансий, привлекло объявление о возможности быстрого заработка на биржевых торгах.

Связавшись с «брокером», который представился опытным инвестором, убедил женщину начать с небольшой суммы. В первые дни на счету появлялась небольшая прибыль. Это укрепило доверие и она решила вложить еще больше денег.

Постепенно она переводила мошенникам всё больше денежных средств, пока общая сумма, не составила 1 480 000 рублей.

Когда жительница Тольятти попыталась вывести средства, «брокер» перестал выходить на связь и потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.