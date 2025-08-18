Я нашел ошибку
Главные новости:
Огонь ликвидирован на площади 50 гектаров.
17 августа лесники ликвидировали пожар под Самарой
Она решила поплавать на сапборде, но не надела спасательный жилет и оставила телефон на берегу.
Жительница Иркутской области уснула на сапборде и переплыла Ангару
Разметка выглядит как прямоугольник и в границах этой зоны нужно оставить самокат.
На самарских улицах появляться разметка, ограничивающая зону парковки СИМ
Сегодня в Рязанской области день траура.
Вячеслав Федорищев выразил соболезнования жителям Рязанской области
В обновленной поликлинике будут получать помощь порядка 11 тысяч жителей района.
Завершается капремонт поликлиники в Богатовском районе
Железо необходимо для выработки энергии, нормальной работы мозга и поддержания иммунной системы.
Врачи назвали способы восполнить железо естественным путем
Теперь Разия Добровольская – двукратный «золотой» призер городских соревнований.
В Самаре состоялся финал городского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая – 2025»
Приходите на набережную.
Расписание бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
Лента новостей
Мероприятия
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
В Тольятти менеджер банка, пытаясь заработать на биржевых торгах, перевела мошенникам почти 1,5 млн рублей

18 августа 2025 10:03
196
Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию.

В Тольятти менеджера банка среди рекламных предложений при просмотре вакансий, привлекло объявление о возможности быстрого заработка на биржевых торгах.

Связавшись с «брокером», который представился опытным инвестором, убедил женщину начать с небольшой суммы. В первые дни на счету появлялась небольшая прибыль. Это укрепило доверие и она решила вложить еще больше денег.

Постепенно она переводила мошенникам всё больше денежных средств, пока общая сумма, не составила 1 480 000 рублей.

Когда жительница Тольятти попыталась вывести средства, «брокер» перестал выходить на связь и потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Он незаконно получил более 1,6 млн рублей.
15 августа 2025, 15:20
Осужден главный специалист АО «АВТОВАЗ» за получение взятки в особо крупном размере
Он незаконно получил более 1,6 млн рублей. Закон
608
Злоумышленница признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что за свои услуги получила денежное вознаграждение в размере двух тысяч рублей.
07 августа 2025, 14:46
Ранее судимая за аналогичное преступление  тольяттинка вновь незаконно поставила на миграционный учет 5 иностранцев
Злоумышленница признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что за свои услуги получила денежное вознаграждение в размере двух тысяч рублей. Закон
826
Тольяттинские оперативники задержали мужчину возле многоквартирного дома на одной из улиц города и изъяли у мужчины сверток с наркотическим веществом.
03 августа 2025, 15:04
Тольяттинец приобрел наркотики через Интернет для дальнейшего сбыта через тайники-закладки
Тольяттинские оперативники задержали мужчину возле многоквартирного дома на одной из улиц города и изъяли у мужчины сверток с наркотическим веществом. Закон
791
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
674
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
524
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
660
СМИ оценили итоги саммита Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025  10:10
Мировые СМИ оценили итоги саммита Путина и Трампа на Аляске
669
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
15 августа 2025  13:59
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
629
