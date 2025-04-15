В Тольятти иномарка столкнулась с мотоциклом

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В Автозаводском районе Тольятти 14 апреля в 18:20 водитель – 52-летняя женщина, управляя автомобилем Kia Ceed, двигалась по внутриквартальному проезду со стороны проспекта Степана Разина в направлении ул. Ворошилова. В пути следования, в районе дома № 20 по ул. Ворошилова при повороте налево вне перекрестка не предоставила преимущество в движении, в результате чего допустила столкновение с мотоциклом Yamaha под управлением 21-летнего водителя. В результате ДТП пострадали водитель мотоцикла и его 21-летний пассажир. Оба пострадавших госпитализированы.