В Тольятти арестовали КИА за нарушение ПДД

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В г. Тольятти судебные приставы арестовали иномарку должника, не оплатившего свыше 70 административных штрафов.

В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Тольятти на исполнении находилось 72 исполнительных производства в отношении нарушителя ПДД. В установленный законом срок штрафы мужчина не оплатил. В результате судебным приставом-исполнителем в отношении него были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 155 тысяч рублей. Также в отношении транспортного средства должника вынесено постановление о запрете на регистрационные действия.

В ходе рейда, проведенного совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, судебными приставами транспортное средство, принадлежащее должнику, было установлено. Судебный пристав-исполнитель в отношении принадлежащего мужчине транспортного средства составил акт описи и ареста. Автомобиль «Kia Rio» был передал на ответственное хранение в специализированную организацию. Должнику же разъяснили, что если он не погасит долг, то иномарку отправят на реализацию.

Узнав, что транспортное средство может быть продано, должник полностью погасил задолженность в 235 тысяч рублей. Исполнительные производства, объединенные в сводное, окончены .