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В Сызранском районе трех человек госпитализировали с места автоаварии

14 августа 2024 09:39
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В Сызранском районе трех человек госпитализировали с места автоаварии

Территориальные пожарные-спасатели участвовали в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия.

13 августа в 14 час 42 минут на Автодороге 36 К 616 « Сызрань - Шигоны - Волжский Утес», 5 километр произошло дорожно-транспортное происшествие.
К месту происшествия оперативно выехали расчет пожарно-спасательной части № 185 Отряда № 47 в составе 2 человек, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.
Прибыв на место, пожарные-спасатели установили, что произошло столкновение двух легковых автомобилей LADA Granta и Hyundai Solaris. Незамедлительно наш расчет провел аварийно-спасательные работы: сбор информации и отключение аккумуляторных батарей.
К сожалению, с места ДТП госпитализированы три человека.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: ДТП

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