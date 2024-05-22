В Сызранском районе на трассе М-5 горел светофор

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22 мая в 4 часа 20 минут на пункт связи поступило сообщение о том, что на 885 километре трассы М-5 горит светофор. К месту пожара незамедлительно был направлен пожарный расчет пожарно-спасательной части № 185 пожарно-спасательного отряда № 47. По прибытии в 4 часа 22 минуты было установлено, что открытым пламенем горит светофор. В 4 часа 25 минут была объявлена ликвидация открытого горения. Благодаря грамотным и слаженным действиям пожарных удалось оперативно ликвидировать возгорание и предотвратить распространение огня. Пострадавших и погибших нет. Причины пожара устанавливаются.

фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"