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В Сызранском районе мотоциклист врезался в столб и погиб

28 марта 2025 13:46
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В Сызранском районе мотоциклист врезался в столб и погиб

27 марта на территории Самарской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 2 человека, 1 погиб.

Одно ДТП в 14:35 час. произошло в Сызранском районе. 41-летний мужчина, управляя мотоциклом Fireguard, двигался по ул. Полевая села Рамено со стороны села Майорского в направлении Сызрани. В пути следования, напротив дома 25 водитель совершил съезд с дороги и наехал на световую опору.  Стаж управления т/с водителя составлял 24 года. Полицейские выявили следующие нарушения: отсутствие категории на управлении мотоциклом, отсутствие защитной экипировки и управление незарегистрированным в установленном порядке транспортным средством. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Теги: ДТП

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