В Сызранском районе горел дом на площади 130 квадратных метров

16 сентября в 23:36 в селе Печерские Выселки на улице Южной загорелся дом.
По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит дом на площади 130 квадратных метров.
Пожару был присвоен ранг 1-БИС.
Незамедлительно наши специалисты подали на тушение 3 ствола «Б», сформировали 1 звено газодымозащитной службы.
В 00:35 была объявлена локализация пожара, в 01:06 – объявлена ликвидация открытого горения. В 05:53 пожар был полностью ликвидирован.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Причина пожара устанавливается.