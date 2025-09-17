В Сызранском районе горел дом на площади 130 квадратных метров

113

16 сентября в 23:36 в селе Печерские Выселки на улице Южной загорелся дом.

По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит дом на площади 130 квадратных метров.

Пожару был присвоен ранг 1-БИС.

Незамедлительно наши специалисты подали на тушение 3 ствола «Б», сформировали 1 звено газодымозащитной службы.

В 00:35 была объявлена локализация пожара, в 01:06 – объявлена ликвидация открытого горения. В 05:53 пожар был полностью ликвидирован.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"