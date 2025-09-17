Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская дума отменила ряд социальных льгот для депутатов и их семей
Самарская дума отменила ряд социальных льгот для депутатов и их семей
Жители Самарской области смогут сделать прививку от гриппа в день игры «Крыльев Советов»
Жители Самарской области смогут сделать прививку от гриппа в день игры «Крыльев Советов»
Бабье лето придет в Самарскую область в последней декаде сентября
Бабье лето придет в Самарскую область в последней декаде сентября
Более 250 заявок подали ветераны СВО на участие в программе «СВОё Дело. Самарская область»
Более 250 заявок подали ветераны СВО на участие в программе «СВОё Дело. Самарская область»
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
В Самарской области изменится расписание пригородных поездов
В Самарской области изменится расписание пригородных поездов
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
Более 24 тысяч человек умерли от экстремальной жары в Европе этим летом
Более 24 тысяч человек умерли от экстремальной жары в Европе этим летом
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.84
-0.23
EUR 97.89
0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызранском районе горел дом на площади 130 квадратных метров

17 сентября 2025 11:18
113
В Сызранском районе горел дом на площади 130 квадратных метров

16 сентября в 23:36 в селе Печерские Выселки на улице Южной загорелся дом.
По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит дом на площади 130 квадратных метров.
Пожару был присвоен ранг 1-БИС.
Незамедлительно наши специалисты подали на тушение 3 ствола «Б», сформировали 1 звено газодымозащитной службы.
В 00:35 была объявлена локализация пожара, в 01:06 – объявлена ликвидация открытого горения. В 05:53 пожар был полностью ликвидирован.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Триста квадратных метров сухой травы охватил пожар в Нефтегорском районе
15 сентября 2025, 13:33
Триста квадратных метров сухой травы охватил пожар в Нефтегорском районе
На месте пожара работали нефтегорские и богатовские пожарные-спасатели. Происшествия
485
На автодороге Сергиевск-Челно-Вершины-Липовка произошло возгорание автомобиля
15 сентября 2025, 12:32
На автодороге Сергиевск-Челно-Вершины-Липовка произошло возгорание автомобиля
Пострадавших, к счастью, нет. Происшествия
306
В Борском районе ликвидировали пожар дома и бани на площади 130 квадратных метров
15 сентября 2025, 11:49
В Борском районе ликвидировали пожар дома и бани на площади 130 квадратных метров
Всего на месте вызова работали три единицы техники. Происшествия
408
В центре внимания
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
78
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
77
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
198
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
323
Самара перешла на одноуровневую систему управления
16 сентября 2025  12:26
Самара перешла на одноуровневую систему управления
412
Весь список