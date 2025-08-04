в Сызрани задержан рецидивист с крупной партией наркотиков

99

У него обнаружили и изъяли порядка 500 граммов канабиса.

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» поступила информация о том, что житель Сызрани 1984 года рождения, ранее судимый за умышленное причинение тяжелого вреда здоровью, возможно, причастен к незаконному обороту запрещенных веществ.

В рамках проведения проверочных мероприятий сотрудники полиции, имея соответствующее решение суда, осуществили осмотр частного домовладения мужчины. В присутствии понятых оперуполномоченные обнаружили и изъяли: в теплице - развешенные для сушки ветки растения, на огороде - два куста подобной культуры, в одной из надворных построек - пять полимерных пакетов и пластиковую банку с измельченным веществом растительного происхождения.

Изъятое полицейские направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что злоумышленник выращивал, собирал и хранил наркотическое средство марихуану (канабис), массой около 500 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе опроса местный житель пояснил сотрудникам полиции, что запрещенное вещество использовал только для собственного применения.

На основании собранных сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков материалам следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, совершенные в крупном размере). Расследование продолжается.

Председатель Общественного совета при МУ МВД России «Сызранское» Наталья Киреева сообщила: «Во время оперативно-профилактических мероприятий полицейские призывают жителей региона сообщать о ставших известными фактах нарушения закона. Обращения к гражданам размещаются на официальных страницах полиции в социальных сетях, публикуются в региональных СМИ и на новостных порталах.

Успешное раскрытие преступления стало возможным, в том числе благодаря неравнодушию граждан, откликнувшихся на призыв полицейских. Сообщить о нарушениях можно несколькими способами: по телефону горячей линии, через официальные сайты ведомств или при личном обращении в ближайший отдел полиции. Оперативность получения информации играет ключевую роль в предотвращении правонарушений и задержании нарушителей.