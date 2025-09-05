Я нашел ошибку
В Сызрани задержали закладчика гашиша

5 сентября 2025 12:40
Во время оперативно-профилактического мероприятия оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» поступила информация, что ранее судимый за незаконный оборот запрещенных веществ житель одного из сел Сызранского района 1986 года рождения, отбыв наказание, на путь исправления не встал и причастен к сбыту гашиша.

При проверке поступивших сведений сотрудники полиции, получив соответствующее решение суда, осуществили осмотр частного домовладения мужчины. В присутствии понятых оперуполномоченные обнаружили и изъяли электронные весы и несколько свертков, предположительно с запрещенным веществом.

Кроме того, при осмотре телефона, изъятого у селянина, оперативники обнаружили фотоизображения разложенных в Сызрани тайников-закладок с географическими координатами. Полицейские в указанных местах обнаружили и изъяли 13 свертков из глины с веществом зелено-коричневого цвета.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел МУ МВД России «Сызранское», по результатам которого установлено, что злоумышленник сбывал наркотическое средство растительного происхождения. По данным полицейских, на черном рынке стоимость изъятого гашиша составляет около 25 тысяч рублей.

Как пояснил оперуполномоченным задержанный, он приобрел наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации путем тайников – закладок на территории города. 

На основании собранных сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков материалов, следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении сельского жителя возбуждены 14 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст.228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств». Расследование продолжается. Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции устанавливают канал поставки запрещенного вещества на территорию области и проверяют подозреваемого на причастность к другим преступлениям.

В Самарской области задержали члена группы наркосбытчиков
04 сентября 2025, 13:32
В Самарской области задержали члена группы наркосбытчиков
Изъято наркотическое средство «мефедрон» массой около 1 кг. Происшествия
Житель Шигонского района собирал коноплю за своим огородом
27 августа 2025, 10:33
Житель Шигонского района собирал коноплю за своим огородом
Полицейские регулярно проводят оперативные мероприятия по проверке информации, поступающей от граждан. Происшествия
Оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет» проходит в Самаре
27 августа 2025, 10:07
Оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет» проходит в Самаре
 Оно направлено на обнаружение и уничтожение незаконной рекламы, баннеров, стикеров, надписей о распространении наркотических средств и психотропных веществ. Общество
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2025  10:00
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
4 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
