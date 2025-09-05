В Сызрани задержали закладчика гашиша

109

Во время оперативно-профилактического мероприятия оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» поступила информация, что ранее судимый за незаконный оборот запрещенных веществ житель одного из сел Сызранского района 1986 года рождения, отбыв наказание, на путь исправления не встал и причастен к сбыту гашиша.

При проверке поступивших сведений сотрудники полиции, получив соответствующее решение суда, осуществили осмотр частного домовладения мужчины. В присутствии понятых оперуполномоченные обнаружили и изъяли электронные весы и несколько свертков, предположительно с запрещенным веществом.

Кроме того, при осмотре телефона, изъятого у селянина, оперативники обнаружили фотоизображения разложенных в Сызрани тайников-закладок с географическими координатами. Полицейские в указанных местах обнаружили и изъяли 13 свертков из глины с веществом зелено-коричневого цвета.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел МУ МВД России «Сызранское», по результатам которого установлено, что злоумышленник сбывал наркотическое средство растительного происхождения. По данным полицейских, на черном рынке стоимость изъятого гашиша составляет около 25 тысяч рублей.

Как пояснил оперуполномоченным задержанный, он приобрел наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации путем тайников – закладок на территории города.

На основании собранных сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков материалов, следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении сельского жителя возбуждены 14 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст.228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств». Расследование продолжается. Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции устанавливают канал поставки запрещенного вещества на территорию области и проверяют подозреваемого на причастность к другим преступлениям.