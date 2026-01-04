В Сызрани в ДТП пострадали четверо несовершеннолетних

Полицейские проводят проверку по факту доставки после ДТП в лечебное учреждение четырёх несовершеннолетних. В Сызрани 3 января в 14:20 33-летняя женщина, управляя автомобилем VOLVO S80, двигалась по улице Львовской со стороны улицы Мира в направлении улицы Красноуральской. В пути следования возле дома 37, при совершении манёвра «обгон», водитель не убедилась в безопасности совершаемых действий и совершила в месте с ограниченной видимостью выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем ВАЗ 2112, под управлением 37-летней женщины. После осмотра медиками водителю отечественного автомобиля рекомендовано амбулаторное лечение. Её пассажирам: 14-летнему юноше, 2-летнему мальчику, полуторагодовалой девочке – назначено амбулаторное лечение; 9-летний мальчик госпитализирован в отделение детской хирургии.