В Сызрани уничтожат 320 бутылок алкогольной продукции

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Жительница г. Сызрани незаконно реализовывала в своем магазине алкогольную продукцию, не имеющую документы, подтверждающую легальность ее производства. Изучив материалы дела, суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей с конфискацией 320 бутылок спиртосодержащего напитка.

В отделении судебных приставов №1 г. Сызрани и Сызранского района в отношении предпринимательницы было возбуждено исполнительное производство. Судебные приставы выехали по месту совершения исполнительных действий и составили акт изъятия 295,5 литров алкогольной продукции. Нелегально реализуемые спиртные напитки передали на уничтожение.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.