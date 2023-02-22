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В Сызрани уничтожат 320 бутылок алкогольной продукции

22 февраля 2023 12:40
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В Сызрани уничтожат 320 бутылок алкогольной продукции

Жительница г. Сызрани незаконно реализовывала в своем магазине алкогольную продукцию, не имеющую документы, подтверждающую легальность ее производства. Изучив материалы дела, суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей с конфискацией 320 бутылок спиртосодержащего напитка.

В отделении судебных приставов №1 г. Сызрани и Сызранского района в отношении предпринимательницы было возбуждено исполнительное производство. Судебные приставы выехали по месту совершения исполнительных действий и составили акт изъятия 295,5 литров алкогольной продукции. Нелегально реализуемые спиртные напитки передали на уничтожение. 

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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