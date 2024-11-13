В Сызрани убедили женщину освободить квартиру от уличного мусора и тараканов

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Доводы судебного приставы подействовали на жительницу г. Сызрани, захламившую свою квартиру уличным мусором. Женщина провела санитарную обработку и начала делать в ней ремонт.

Хозяйка квартиры заполнила свои комнаты грязными вещами и бытовым мусором, которые приносила домой из уличных контейнеров. Неприятный едкий запах, распространение тараканов и мышей приносили соседям неудобства. Жильцы пожаловались в администрацию города, которая была вынуждена обратиться в суд. Служители Фемиды удовлетворили требования и обязал хозяйку квартиры привести жилое помещение в надлежащее состояние. В отделении судебных приставов №2 г. Сызрани и Сызранского района было возбуждено исполнительное производство.

Должница знала, что теперь исполнение решения суда контролируют судебные приставы. Повторный визит сотрудника Службы и вручение требования так и не побудили хозяйку приступить к освобождению квартиры от мусора. Тогда судебный пристав вынес в отношении должницы постановление о временном ограничении в праве выезда из страны и назначил новый срок для исполнения судебного решения.

Действия судебного пристава заставили женщину избавиться от накопившегося мусора и провести в квартире обработку. А чтобы больше ничего не напоминало о прошлой жизни, хозяйка решила еще и обновить интерьер комнат. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.