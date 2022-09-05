В Сызрани тушили два похожих пожара

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В Сызрани два похожих пожара произошли один за другим.

Это случилось утром, в воскресенье, 4 сентября. Как сообщили КТВ-ЛУЧ в ГУ МЧС по Самарской области, в 8:08 поступил первый вызов из поселка Новокашпирский с улицы Пожарского, 9, что недалеко от Феодоровской церкви. Там загорелось неэксплуатируемое строение на площади в 20 квадратных метров. Прибывшие пожарные быстро потушили огонь. В 8:25 была объявлена ликвидация пожара. В работе было задействовано 13 человек личного состава и три единицы техники.

Второе сообщение о пожаре поступило уже из района Образцовской площадки в 8:50. Очевидцы сообщили о том, что произошло возгорание на улице Вавилова, 9 рядом со стадионом «Металлист». Там также загорелось неэксплуатируемое строение. В 9:05 возгорание было ликвидировано на площади в 10 квадратных метров. На месте работали восемь огнеборцев и две автоцистерны. По данным МЧС, в обоих случаях никто не пострадал. Причины возгораний устанавливают дознаватели.



