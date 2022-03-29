В Сызрани сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

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В вечернее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в г. Сызрань. Возле одного из домов по пер. Берлинского стражи правопорядка заметили мужчину, который при виде служебного автомобиля ускорил шаг и попытался скрыться.



Росгвардейцами было принято решение остановить гражданина для выяснения обстоятельств и установления личности.



При проверке по базе данных стражи правопорядка установили, что 34-летний житель Сызрани был объявлен в федеральный розыск. Региональное управление ФСИН разыскивало его как осужденного, уклонившегося от исправительных работ.



Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного мужчину для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции.