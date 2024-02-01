В Сызрани росгвардейцы задержали осужденного, который скрывался два с половиной месяца

237

Осужденного, который находился в федеральном розыске, задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Сызрани.

В дневное время возле одного из домов на улице Рабочей стражи правопорядка заметили мужчину, внешность которого подходила под полученную ориентировку. Тот, в свою очередь, попытался скрыться после того, как увидел патрульный автомобиль. Росгвардейцы задержали мужчину. Установив его личность и проверив ее по информационным базам данных, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что местный житель 1990 года рождения вот уже два с половиной месяца находится в федеральном розыске. Его искали как осужденного с испытательным сроком, который скрылся от органов исполнения наказания.

Сотрудники Росгвардии передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.