В Сызрани росгвардейцы разыскали джип, скрывшийся с места ДТП

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Иномарку, водитель которой скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, разыскал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Сызрани.

Утром, перед началом дежурства, до стражей правопорядка довели ориентировки на людей и транспорт, находящийся в розыске. В том числе была доведена и ориентировка на «Land Cruiser Prado», принадлежащий местной жительнице 1976 года рождения – водитель джипа оставил место ДТП.

Несколько часов спустя, двигаясь по маршруту патрулирования, возле одного из домов на проспекте 50 лет Октября росгвардейцы заметили автомобиль, числящийся в розыске. Сотрудники Росгвардии предприняли меры для того, чтобы транспортное средство не смогло скрыться и вызвали для дальнейшего разбирательства своих коллег из ГИБДД.