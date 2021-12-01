В Сызрани росгвардейцы эвакуировали людей из объятого пламенем частного дома

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Сотрудники cызранского подразделения вневедомственной охраны Росгвардии – прапорщик полиции Виталий Лукьянчиков и сержант полиции Алексей Мальков, находились в ночное время на маршруте патрулирования, когда внезапно услышали громкий треск. Поспешив к месту происшествия, росгвардейцы увидели, что расположенное на улице Акифьева частное домовладение объято пламенем. Звук, привлекший внимание защитников правопорядка, издавал раскалившийся от жара и трескавшийся шифер.

Старший группы задержания, прапорщик полиции Лукьянчиков незамедлительно сообщил о возгорании оперативному дежурному Сызранского МОВО, который в свою очередь вызвал к дому пожарную охрану. После чего прапорщик Лукьянчиков стал будить жителей соседних домов и предупреждать их о пожаре. Не теряя времени, сержант полиции Алексей Мальков стал помогать вытягивать из горящего гаража автомобиль. Когда автомобиль оказался вне досягаемости пламени, Алексей заметил в открытом окне горящего дома девушку, державшую на руках несовершеннолетнюю девочку, и поспешил к ним. Женщина передала ему ребенка, после чего сержант Мальков помог выбраться из объятого пламенем дома и девушке.

Завершив эвакуацию пострадавших и убедившись, что с ними все порядке, росгвардейцы поинтересовались у владельца дома, имеются ли в наличии взрывоопасные предметы. Узнав, что в гараже находится газовый баллон, они успели выкатить емкость из объятого пламенем помещения, буквально за несколько мгновений до того, как могло случиться непоправимое.

В настоящее время, за решительные и умелые действия, проявленные при ликвидации пожара, добросовестное отношение к служебным обязанностям и профессионализм, рассматривается вопрос о поощрении данных сотрудников.