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В Сызрани разыскали водителя, скрывшегося после ДТП

9 января 2023 11:07
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В Сызрани разыскали водителя, скрывшегося после ДТП

Около 7 часов утра в полицию города Сызрани поступило сообщение о том, что на улице Декабристов водитель автомашины «Ваз 21124» при выполнении маневра обгона, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Ваз 111130-22», после чего бросил автомобиль и скрылся с места происшествия. Второму водителю - мужчине 1955 года рождения потребовалась медицинская помощь.

Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, установили и опросили очевидцев, составили схему дорожно-транспортного происшествия, приняли меры к эвакуации автомобиля на специализированную стоянку.

Сотрудники Госавтоинспекции в течение дежурных суток установили личность и места возможного нахождения владельца автомашины «Ваз 21124» - местного жителя 1987 года рождения, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД ранее лишенный права управления водитель во время движения не убедился в безопасности совершаемого маневра, поэтому допустил столкновение.

В отношении задержанного сотрудники органов внутренних дел возбудили административное производство, предусмотренное  ст.12.24, ч.2 ст.12.27, ст.12.7 КоАП РФ. Материалы направлены в суд для принятия решения по существу.

Напоминаем, что водитель, причастный к дорожно-транспортному происшествию, должен принять все меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим и сообщить о случившемся в полицию. За оставление места ДТП предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Теги: ДТП

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