Филологи назвали самые частые ошибки в Тотальном диктанте — 2024

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Процент отличников Тотального диктанта — 2024 составил 10% — об этом рассказал председатель Филологического совета Тотального диктанта, научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов.



«Если говорить о количестве отличников, то оно неодинаковое для разных частей текста: они все-таки различались по уровню трудности. Среди тех, кто писал вторую и третью части текста, от 4 до 6% отличников, для писавших первую часть в офлайн- и онлайн-формате это число больше (от 7 до 9%), ну а с четвертой частью текста на отлично справились около 10% участников», — сообщил Пахомов.



По результатам проверки работ филологи выделили наиболее частые ошибки, среди которых наречия набок в первой части текста, вмиг — в четвертой, пунктуация. В третьей части затруднения вызвало написание не с причастием в сочетании уже не существующих газет. Во второй неожиданным для Филологического совета стало частотное ошибочное написание глагольного окончания: -ишь вместо -ешь («Вырастешь — прочтешь», — говорил отец).



«Гораздо больше споров вызвала пунктуация в тексте диктанта. В двух самых сложных предложениях из третьей части текста (…предельно честный — по ее собственному выражению, объективный — дневник и Как в той игре, между правдой и желанием…) было, соответственно, шесть и восемь допустимых вариантов расстановки знаков препинания. Главные трудности оказались связаны с вводной конструкцией по ее собственному выражению, которая может трактоваться по-разному, но не может просто выделяться запятыми с обеих сторон. Похожий случай встретился и в четвертой части текста, где вводное собственно говоря оказалось на границе частей сложного предложения и тоже не должно было выделяться запятыми с обеих сторон.

В топ пунктуационных трудностей вошло и одно место из второй части текста: от пожелтевших страниц пахло как от старых библиотечных книг… Многие пишущие не учли, что запятая перед как не ставится, если сравнительный оборот входит в состав сказуемого или тесно связан с ним по смыслу. А вот сравнительный оборот как накрахмаленный воротник в третьей части текста (жесткие, как накрахмаленный воротник, правила) уже надо было выделить запятыми», — рассказал Владимир Пахомов.

Напомним, автором Тотального диктанта в 2024 году стала писательница Анна Матвеева. В ее тексте «Дорогой дневник», состоящем, как и все тексты диктантов прошлых лет, из четырех частей, две сюжетные линии. Первая — семейная история Анны Матвеевой, рассказ о ее бабушке Ксении Михайловне Лёвшиной, которая вела дневники всю жизнь: с раннего детства и до глубокой старости. Вторая линия в тексте диктанта — история дневника как жанра: от наскальных рисунков (которые, по мнению Анны Матвеевой, тоже можно назвать дневниками) до современных сетевых записей.

В 2024 году первую часть текста Тотального диктанта можно было написать онлайн в течение всего дня 20 апреля и отправить на проверку, которая осуществлялась при помощи автоматической системы проверки текстов. Возможность написать онлайн-диктант и автоматически проверить его — результат многолетнего сотрудничества Тотального диктанта с проектом «Орфограммка».

«Мы видим, что среди постоянных участников Тотального диктанта грамотность растет, и это подтверждает статистика. Это неудивительно, потому что Тотальный диктант каждый год обращает внимание своих участников не только на типичные ошибки и правила, которые постоянно встречаются в повседневной жизни, но и на некоторые особенные правила, сложные случаи, которые встречаются нам не так часто. Конечно, здесь важно отметить, что Тотальный диктант — это не акция одного дня. Это целая инфраструктура, целая экосистема образовательных проектов, которые позволяют каждому человеку становиться грамотнее. Это и подготовительные курсы, которые проходят в режиме онлайн и очно во многих городах перед Тотальным диктантом. На них любой участник может подготовиться к диктанту; если делать это из года в год, неудивительно, что грамотность вырастет. Кроме того, это онлайн-курсы, которые можно бесплатно проходить в течение всего года. Так что если регулярно участвовать в мероприятиях Тотального диктанта, если ходить на подготовительные курсы и писать Тотальный диктант, то обязательно станешь грамотнее», — рассказал директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.

Так, согласно статистике, в 2023 году доля отличников среди тех, кто писал Тотальный диктант впервые, составила 2,8% (в 2022 году — 2,4%, в 2021-м — 3,4%). Отличников среди написавших диктант во второй раз оказалось 6% (в 2022 году — 5%, в 2021-м — 6,7%). Среди тех, кто участвовал в акции 3–6-й раз, — 11,3% отличников (в 2022 году процент отличников составлял 13,2%, в 2021-м — 15%), от 6 до 10 раз — 20,3% (в 2022 — 18,7%, в 2021-м — 19,2%). Больше всего отличников среди тех, кто писал Тотальный диктант больше 10 раз. Таких оказалось 28,4% (в 2022 году — 26,4%, а в 2021-м — 25,4%).

Тотальный диктант — 2024 писали не только несколько сотен тысяч человек по всему миру, но и непревзойденная Ева Даласкина, чьих текстов участники диктанта ждут с особым нетерпением. Полный текст скоро будет опубликован, но уже можно сказать, что Ева не подвела и в этом году. Например, там, где Анна Матвеева упомянула «британца Сэмюэла Пипса, правдиво описавшего повседневную жизнь Лондона в XVII веке», Ева Даласкина рассказала про «британского ученого Семена Лупинца, красиво писавшего о современной жизни в Люблино в XXVII веке»