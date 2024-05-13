Житель Самарской области в сети оскорбил защитников Отечества

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В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность приверженца праворадикальной идеологии, гражданина России Малышева, 1985 г.р., разместившего в свободном доступе в сети Интернет публикации, содержание которых направлено на оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, а также иные информационные материалы, свидетельствующие о совершении Малышевым А.Н. действий, направленных на реабилитацию нацизма. В ходе проведения обыска в квартире Малышева А.Н. обнаружены и изъяты экстремистская литература и элементы экипировки солдат Вермахта.

На основании переданных материалов оперативно-розыскной деятельности

СУ СК России по Самарской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.354.1

УК РФ «Реабилитация нацизма».

Самарским областным судом Малышев А.Н. признан виновным в инкриминируемом ему преступлении с назначением наказания в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении.

Стороной защиты подана апелляционная жалоба, в результате рассмотрения которой решением Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции приговор первой инстанции оставлен без изменения.