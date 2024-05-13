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Презентация книги писателя-фантаста Сергея Юрьева пройдет в Самарской областной библиотеке

13 мая 2024 11:53
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Презентация книги писателя-фантаста Сергея Юрьева пройдет в Самарской областной библиотеке

16 мая в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ) пройдёт творческая встреча с Сергеем Станиславовичем Юрьевым – ульяновским писателем-фантастом, журналистом, поэтом и бардом. Приглашённый гость представит самарской публике свою новую книгу под названием «Выжить, чтобы умереть».

Новая литературная работа Сергея Юрьева – это продолжение его фантастического романа «Шанс милосердия». В предыдущей книге автор задается философскими вопросами о существовании незримых сил, направляющих ход истории и человеческих судеб, антуражем к которым служат необъятные космические просторы, осваиваемые человеческой расой. В романе «Выжить, чтобы умереть» действие разворачивается на планете Дария, где вспыхивает революция против правящей династии. Главной героине, принцессе Анне, предстоит пройти через грани реальности загадочного Лабиринта, в то время как за её испытаниями кто-то пристально наблюдает извне…

Творческий вечер с Сергеем Юрьевым не обойдётся без музыкальной части и пройдёт в компании с коллегами писателя по цеху авторской песни, среди которых – самарские барды Виктор Воронов, Татьяна Елецкая и Владимир Петров, а также гость из Ульяновска – Марат Хаердинов.

Кроме того, вечером 16 мая Самарская областная универсальная научная библиотека ждёт не только любителей фантастики и бардовской песни: напомним, что здесь в 18:30 также состоится открытие выставки художников «уличной волны», которая обязательно удивит всех ценителей современного искусства. Приглашаем присоединиться!

16 мая в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а,  галерея «Новое пространство» (1 этаж).

Вход свободный!

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