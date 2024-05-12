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В массовом ДТП в Самаре пострадали семеро, включая детей

12 мая 2024 10:57
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В массовом ДТП в Самаре пострадали семеро, включая детей

ДТП случилось 11 мая в 17:50. Как сообщили в региональной полиции, женщина за рулем Mitsubishi ехала по улице Алма-Атинской со стороны Черемшанской в направлении Ставропольской. Около дома № 72 она нарушила ПДД и врезалась во встречный ВАЗ-2109. Иномарку от удара развернуло, и она влетела в Toyota.

В ГУ МЧС России по Самарской области сообщили, что в аварии пострадали 7 человек: две девочки 10 и 6 лет, трое мужчин и две женщины. Взрослых отвезли в Самарскую городскую клиническую больницу № 2 имени Семашко, а детей - в больницу имени Середавина.

Спасатели на месте аварии обесточили машины, чтобы не случилось возгорание, пишет Сова.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Теги: ДТП

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