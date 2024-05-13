В самарском кафе нашли нелегальных мигрантов

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Сотрудники Управления МВД России по г. Самаре совместно с представителями Добровольной народной дружины и при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области провели профилактическое мероприятие на территории Кировского района областного центра.

В ходе рейда, в одном из кафе, расположенном в парке имени 50-летия Октября и на прилегающей к нему территории полицейские выявили 12 нарушений иностранными гражданами миграционного законодательства. В отношении нарушителей составлены протоколы по ст.18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ» и по ст.18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».

Решается вопрос о выдворении 7 правонарушителей за пределы Российской Федерации.

Сотрудники полиции обращают внимание на то, что профилактические мероприятия на территории областного центра проводятся на систематической основе. Обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.