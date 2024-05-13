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Прибор, разработанный учеными Самарского университета, успешно прошел летные испытания в космосе

13 мая 2024 10:26
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Прибор, разработанный учеными Самарского университета, успешно прошел летные испытания в космосе

Испытания доказали, что для четкого "зрения" спутников "холодильник" на борту не обязателен.

Первый отечественный гиперспектрометр для наноспутников формата CubeSat (кубсат), разработанный учеными Самарского университета им. Королёва и Института систем обработки изображений (ИСОИ) РАН, успешно прошел летные испытания в космосе, подтвердив работоспособность своей инновационной конструкции.

Компактный научно-исследовательский прибор позволяет наблюдать за поверхностью Земли в многоканальном спектральном отображении, выявляя на планете объекты и их свойства, которые невидимы для обычных средств наблюдения. Гиперспектрометры помогают более эффективно вести экологический мониторинг, следить за состоянием лесов и сельскохозяйственных посевов, отслеживать возникновение лесных пожаров и выполнять другие задачи.

Самарская разработка установлена на борту наноспутника SXC3-219 ИСОИ, выведенного на орбиту в августе 2022 года в рамках запуска с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с 16 российскими спутниками и иранским спутником "Хайям". Ранее гиперспектрометры на отечественных космических аппаратах подобного класса – стандартных наноспутниках CubeSat 3U (состоящих из трех "кубиков", каждый размерами 10х10х10 см) – не устанавливались из-за сложностей создания достаточно компактного прибора с характеристиками, необходимыми для гиперспектральной съемки из космоса.

"Наш гиперспектрометр для кубсатов прошел программу летных испытаний, успешно выполнив поставленные перед ним задачи. За время полета были получены качественные гиперспектральные снимки различных территорий Евразии, Австралии, Африки, Северной Америки. За пределами объектива остались только два континента – Южная Америка и Антарктида. Однако главный итог этих испытаний – не количество сделанных и переданных снимков, а то, что на практике подтверждена работоспособность придуманной нами в 2020 году схемы внутреннего крепления элементов такого гиперспектрометра. В отличие от зарубежной схемы компоновки элементов наша позволяет добиться большей четкости изображения при меньшей сложности конструкции и меньшем энергопотреблении", – рассказал профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета им. Королёва, доктор физико-математических наук Роман Скиданов.

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