В Сызрани проводят проверку по факту доставления в больницу трех участников ДТП

13 января на территории Самарской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 5 человек.

В Сызрани полицейские проводят проверку по факту доставления в больницу трех участников ДТП. 13.01.2026 г. в 21:15 час. 43-летняя женщина, управляя автомобилем Volvo , двигалась по проспекту 50 лет Октября города Сызрань в направлении проспекта Королева. В пути следования возле дома № 25 на проспекте Королева, водитель не выполнила требование ПДД РФ уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка, и допустила столкновение с автомобилем Lada Granta, под управлением 18-летнего водителя, который двигался по проспекту Королева, со стороны проспекта Гагарина. После обследования медиками рекомендовано амбулаторное лечение водителям и 45-летней женщине – пассажиру а/м Volvo.