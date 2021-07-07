В Сызрани приставы потребовали демонтажа дымохода у кафе

130

В г. Сызрани владелец кафе, находящегося в пристроенной части первого этажа многоквартирного дома, демонтировал дымоход после предупреждения об административной ответственности.

Житель г. Сызрани решил сделать перепланировку в кафе, находящемся в пристроенной части первого этажа многоквартирного дома. В ходе ремонта дымоход мужчина вывел на крышу пристроя. Жители дома пожаловались на то, что все выхлопы теперь идут к ним в квартиры. В ответ на жалобы жильцов Администрация г.о. Сызрани обратилась в суд с исковым заявлением об обязании владельца кафе демонтировать дымоход. Суд требования удовлетворил. Исполнительный документ об обязании демонтажа вытяжной трубы с крыши пристроя поступил на исполнение в отделение судебных приставов № 2 г. Сызрани.

Судебный пристав-исполнитель в рамках исполнительного производства предупредил должника о применении в отношении него мер принудительного характера в соответствии с Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а также о возможности привлечения его к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

Узнав о возможных последствия неисполнения решения суда, мужчина демонтировал вытяжную трубу с крыши кафе.