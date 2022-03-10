В Сызрани нашли цех по производству контрафактного алкоголя

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В результате проведенных УФСБ России по Самарской области оперативно-розыскных мероприятий в июле 2020 года пресечена противоправная деятельность жителя региона, организовавшего на территории г. Сызрани цех по производству контрафактного алкоголя. Всего в цеху и на складских помещениях обнаружено и изъято более 10 тонн спиртосодержащей жидкости, часть из которой была разлита в бутылки марок водки «Царская», «Родник Сибири», «Старая Москва», а также коньяка марок «Старый Кенинсберг» и «Hennessy X.O.». Стоимость изъятой контрафактной продукции составляет более 3 млн рублей, что составляет особо крупный размер.

На основании переданных УФСБ России по Самарской области материалов оперативно-розыскной деятельности, МУ МВД России «Сызранское» в отношении указанного лица возбуждены уголовные дела.

Решением Сызранского городского суда Самарской области фигурант уголовных дел признан виновным. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.