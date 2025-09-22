В Сызрани горела крыша курятника

154

20 сентября в 22 часа 52 минуты в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в селе Усинское на улице Ленинградской горит крыша курятника.

По прибытии было установлено, что горит крыша курятника на площади 30 квадратных метров. Всего было задействовано 3 единицы пожарной техники, работали 9 человек личного состава, подано два ствола «Б». В 23:21 пожар был локализован, в 23:30 – объявлена ликвидация открытого открытого горения. Пострадавших, к счастью нет. Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"