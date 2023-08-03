В Сызрани 66 пожарных потушили крышу торгового центра

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В четверг, 3 августа, в Сызрани на улице Урицкого, 103 загорелась крыша торгового центра.

В 18:21 на пульт дежурного ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о возгорании крыши торгового центра. Пожарно-спасательные подразделения немедленно прибыли на место происшествия.

В 18:50 пожар был локализован на площади 70 "квадратов", через 14 минут ликвидировано открытое горение. В 20:32 пожар был полностью потушен.

Для тушения пожара было привлечено 66 человек и 22 единицы техники.

Во время чрезвычайного происшествия сотрудники госавтоинспекции помогали коллегам из МЧС: они обеспечивали безопасность дорожного движения и беспрепятственный проезд для специального автотранспорта рядом с ТЦ.

Погибших и пострадавших нет, пишет Сова.