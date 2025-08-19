Я нашел ошибку
Главные новости:
Россиянам рассказали о народных приметах на 19 августа.
19 августа православные христиане отмечают Преображение Господне, или Яблочный Спас
Полицейским они пояснили, что во время распития спиртных напитков у них закончились деньги и алкоголь.
Пьяные приключения: два жителя Волжского района украли вещи из чужого автомобиля
Прививочная кампания начнется в регионе в начале осени – 1 сентября.
В Самарскую область поставлено почти 600 тысяч доз вакцин от гриппа
Он быстрее всех других специалистов подключил и настроил электропривод AUMA.
Специалист «РКС-Самара» поставил новый производственный рекорд
По итогам совместной встречи более 200 студентов и школьников выразили готовность трудиться на предприятии в составе студотрядов, 50 из них уже заполнили членские карточки.
Самарские студенческие отряды начали сотрудничество с компанией «Т Плюс»
Фигурант в нежилом помещении, расположенном Советском районе города Самары, осуществлял незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования.
Самарец за незаконную игорную деятельность ответит перед судом
Ветеранов и работников авиации поздравили с профессиональным праздником.
В Самаре отметили День Воздушного Флота России
Выставка называется «Пограничное состояние» потому, что, оказавшись на ней, каждый волен самостоятельно решать, где проходят границы и как их определять.
«Пограничное состояние»: в СОУНБ откроется выставка Татьяны Казаковой и Егора Ельцова
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
В Ставропольском районе женщина рассталась с миллионом вместо получения посылки

19 августа 2025 10:30
166
Ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником Почты России и сообщили, что на ее имя пришла посылка.

В полицию обратилась жительница Ставропольского района Самарской области. Она рассказала полицейским, что накануне ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником Почты России и сообщили, что на ее имя пришла посылка. Чтобы забрать ее, нужно продиктовать код из СМС-сообщения, что она и сделала, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Через некоторое время женщине поступил ещё один звонок. Неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что преступники получили доступ к её персональным данным и пытаются снять сбережения.

Чтобы их обезопасить он убедил женщину перевести деньги на «безопасный счет». Потерпевшая поверила аферисту и перевела на продиктованный собеседником «резервный» банковский счет порядка 1 000 000 рублей после чего последний перестал выходить на связь. Потерпевшая поняла, что стала жертвой афериста и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Уголовное дело

