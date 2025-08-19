В Ставропольском районе женщина рассталась с миллионом вместо получения посылки

166

В полицию обратилась жительница Ставропольского района Самарской области. Она рассказала полицейским, что накануне ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником Почты России и сообщили, что на ее имя пришла посылка. Чтобы забрать ее, нужно продиктовать код из СМС-сообщения, что она и сделала, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Через некоторое время женщине поступил ещё один звонок. Неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что преступники получили доступ к её персональным данным и пытаются снять сбережения.

Чтобы их обезопасить он убедил женщину перевести деньги на «безопасный счет». Потерпевшая поверила аферисту и перевела на продиктованный собеседником «резервный» банковский счет порядка 1 000 000 рублей после чего последний перестал выходить на связь. Потерпевшая поняла, что стала жертвой афериста и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Фото: freepik.com