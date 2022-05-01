В Ставропольском районе столкнулось несколько машин

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30 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 4 человека получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 17:30 в Ставропольском районе. Водитель 1984 года рождения, (с 2021 года – к административной ответственности привлекался 11 раз), управляя автомобилем «Lada Kalina», двигался по автодороге «Александровка – Сосновый Солонец – Березовый Солонец – Ермаково». В пути следования, не справился с рулевым управлением выехал на полосу предназначенную для встречного движения (выезд на данном участке разрешен), где совершил столкновение с автомобилем «Mitsubishi Outlander», после столкновения автомобиль «Lada Kalina» продолжил движение и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Renault Logan», после чего автомобиль «Lada Kalina» продолжил движение и допустил столкновение с автомобилем «Ford Focus», который также двигался во встречном направлении.

После столкновения автомобиль «Lada Kalina», съехал в правый кювет по ходу своего движения, автомобили «Mitsubishi Outlander» и «Renault Logan» совершили съезд в правый кювет по ходу своего движения. В результате ДТП водители автомашин «Lada Kalina», «Mitsubishi Outlander», «Renault Logan» с телесными повреждениями госпитализированы.