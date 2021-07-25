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В Ставропольском районе автомобиль сбил насмерть женщину, водитель с места ДТП скрылся

25 июля 2021 14:09
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В ходе розыскных мероприятий сотрудники ОГИБДД установили и задержали водителя автомашины "Lada-Granta".

25 июля, утром, в Ставропольском районе произошло ДТП, в котором погибла женщина.

Неустановленный водитель, двигаясь на автомашине по дороге в СНТ "Раздолье 2",сбил женщину-пешехода. Она погибла. Водитель с места ДТП скрылся.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники ОГИБДД установили и задержали водителя автомашины "Lada-Granta".

Установлено, что за нарушение ПДД с 2020 года он привлекался 45 раз.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и в каком состоянии мужчина управлял транспортным средством.

Машина помещена на штрафстоянку.

 

Фото:    ГУ МВД СО

Теги: смертельное ДТП Ставропольский район

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