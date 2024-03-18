В Шигонском районе поздно вечером горела баня

204

16 марта в 23 часа 12 минут на пульт пожарно-спасательной части № 114 пожарно-спасательного отряда № 37 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в селе Шигоны. На место вызова были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 114 пожарно-спасательного отряда № 37 в количестве 6 человек личного состава.

По прибытии к месту пожара было установлено, что горит баня. На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б». Общая площадь пожара составила 5 квадратных метров. В 23 часа 17 минут зафиксирована локализация пожара, в 23 часа 18 минут - ликвидация открытого горения. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"