В Шигонском районе ликвидировали три возгорания сухой травы

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26 марта в 13:03 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что вблизи сельского поселения Пионерский горит сухая трава. К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей №№ 114 и 135 вышеуказанного Отряда, пожарно-химическая станция Шигонского лесничества и трактор сельского поселения Пионерский. По прибытии было установлено, что горит сухая трава и камыш на площади 2000 квадратных метров. На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б» и 7 ранцевых огнетушителей. В 16:15 минут пожар был локализован, в 17:05 полностью ликвидирован.



В 19:52 поступило сообщение о возгорании травы и камыша вблизи села Муранка на площади 2000 квадратных метров. В 02:05 минут пожар был локализован, в 8:20 полностью ликвидирован.

В 20:25 вблизи села Карловка загорелась сухая трава. К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 180 Отряда № 37. По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит сухая трава на площади 60 квадратных метров. На тушение пожара был подан 1 ствол «Б» и 1 ранцевый огнетушитель. В 20:40 минут пожар был локализован, в 20:50 полностью ликвидирован.

При пожарах, к счастью, никто не пострадал.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"