В Шигонском районе горели бытовые и строительные отходы

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сборная Самарской области стала третьей.
В Самарской области прошел первый фестиваль по хоккею с шайбой «Хоккей на Волге»
Также очередную медаль Раиф Амирхатович завоевал на ночном забеге в Самаре, пробежав дистанцию 10 километров. Он занял второе место.
Сотрудник УФСИН СО стал абсолютным призером Самарского международного марафона
Команды представляли Москву, Санкт-Петербург, республики Мордовия и Татарстан, Оренбургскую, Ульяновскую, Саратовскую и Самарскую области.
«Samara Open»: в Самаре на площади Куйбышева 343 команды сыграли в баскетбол 
Условия оказания медпомощи улучшаются и в селе Неклюдово.
В посёлка Бузбаш Камышлинского района возводится новый фельдшерско-акушерский пункт
Экстренные и оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме.
В результате атаки БПЛА на Саратов тяжело ранена женщина, поврежден ЖК
Насыщенную программу для гостей организовал Совет ветеранов совместно с полицейскими областного главка.
Самара встретила делегацию ветеранов МВД Свердловской области
Учебно-тренировочный сбор пройдет со 2 сентября по 10 сентября.
В сборную Беларуси вызван защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин
С 26 сентября текущего года двухэтажным станет и поезд №63/64 сообщением Самара – Санкт-Петербург.
КбшЖД: двухэтажными поездами перевезено около 1,5 млн пассажиров за семь месяцев 2024 года
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.6
0.31
EUR 101.61
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самара встретила делегацию ветеранов МВД Свердловской области
Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин»
Опубликована полная программа фестиваля ВолгаФест 2024 в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Шигонском районе горели бытовые и строительные отходы

26 августа 2024 11:27
182
В Шигонском районе горели бытовые и строительные отходы

25 августа в 17 часов 58 минут на пульт дежурного диспетчера пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в селе Шигоны. На место вызова был направлен пожарный расчет пожарно-спасательной части № 114 Отряда № 37 в количестве 4 человек.
По прибытии к месту пожара было установлено, что произошло возгорание бытовых и строительных отходов на площади 40 квадратных метров.
На тушение огня были поданы 2 ствола «Б».
Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных в 18 часов 5 минут зафиксирована локализация пожара, а ликвидация открытого горения объявлена в 18 часов 25 минут.
Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сухая трава горела сегодня в Безенчукском районе
26 августа 2024, 13:52
Сухая трава горела сегодня в Безенчукском районе
За 30 минут огнеборцы полностью ликвидировали возгорание. Происшествия
145
Площадь пожара в Крыму выросла до 75 га
26 августа 2024, 09:49
Площадь пожара в Крыму выросла до 75 га
Возгорание тушат более 380 пожарных при помощи 105 единиц техники. Происшествия
194
Накануне произошел крупный пожар в Куйбышевском районе города Самары.
20 августа 2024, 17:17
Как это было: 60 огнеборцев и 1000 квадратных метров стихии
Накануне произошел крупный пожар в Куйбышевском районе города Самары. Происшествия
932
В центре внимания
Опубликована полная программа фестиваля ВолгаФест 2024 в Самаре
26 августа 2024  14:02
Опубликована полная программа фестиваля ВолгаФест 2024 в Самаре
608
С начала 2024 года более двух тысяч семей в Самарской области направили материнский капитал на образование детей
26 августа 2024  11:50
С начала 2024 года более двух тысяч семей в Самарской области направили материнский капитал на образование детей
325
начальник ЦАФАП ГУ МВД России по Самарской области Александр Башковатов проведет «прямую линию»
26 августа 2024  11:31
Начальник ЦАФАП ГУ МВД России по Самарской области Александр Башковатов проведет «прямую линию»
245
Названа дата окончания ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой в Самаре
25 августа 2024  13:28
Названа дата окончания ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой в Самаре
744
В регионе проходит второй этап проекта
25 августа 2024  12:46
В регионе проходит второй этап проекта "Команда развития Самарской области"
530
Весь список