В Шигонском районе горели бытовые и строительные отходы

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25 августа в 17 часов 58 минут на пульт дежурного диспетчера пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в селе Шигоны. На место вызова был направлен пожарный расчет пожарно-спасательной части № 114 Отряда № 37 в количестве 4 человек.

По прибытии к месту пожара было установлено, что произошло возгорание бытовых и строительных отходов на площади 40 квадратных метров.

На тушение огня были поданы 2 ствола «Б».

Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных в 18 часов 5 минут зафиксирована локализация пожара, а ликвидация открытого горения объявлена в 18 часов 25 минут.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"