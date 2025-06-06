В Шигонском районе большегруз врезался в отбойник

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5 июня в 19:48 в пожарно-спасательный отряд поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 7 километре трассы Обход Тольятти.

На место вызова оперативно выдвинулись дежурные караулы, бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что произошел наезд на препятствие грузового автомобиля DAF.

К счастью, пострадавших нет.

Пожарные-спасатели в ходе аварийно-спасательных работ отключили систему электропитания автомобиля и провели сбор информации.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"