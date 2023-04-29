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В Севастополе загорелся резервуар с топливом на нефтебазе

29 апреля 2023 09:20
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В Севастополе загорелся резервуар с топливом на нефтебазе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал видео пожара на нефтебазе в микрорайоне Казачья Бухта. Кадры он опубликовал в своем Telegram.

Как сообщил Развожаев, в результате произошедшего никто не пострадал. Угрозы для гражданских объектов нет. На месте работают 18 пожарных расчетов и 60 спасателей, также ожидается прибытие пожарного поезда. Пожару присвоен 4 уровень — самый сложный из всех возможных, отметил губернатор. «Так как объем топлива большой, то потребуется время на локализацию возгорания», — добавил он.

О том, что в Севастополе загорелся резервуар с топливом, стало известно утром 29 апреля. По предварительной информации, возгорание произошло из-за атаки беспилотника, пишет Лента.

Теги: Пожар

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