В Сергиевском районе водитель без прав задержан в ходе преследования

183

Во время патрулирования улиц городского поселения Суходол сотрудники ППСП ОМВД России по Сергиевскому району на улице Суслова обратили внимание на автомобиль «LADA Kalina», двигавшийся на очень большой скорости, и передали информацию наряду ДПС ОГИБДД.

Требование дорожных инспекторов об остановке транспортного средства водитель проигнорировал. После этого сотрудники Госавтоинспекции начали преследование автомобиля. Через непродолжительное время автолюбитель остановился и вышел из машины, после чего сразу же был задержан полицейскими.

34-летний местный житель имел явные признаки опьянения. Сотрудники полиции отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, от которого он отказался.

Местного жителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Полицейские установили, что в 2019 году нарушитель уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, ему было назначено наказание в виде 18 месяцев лишения права управления транспортными средствами и штраф в размере 30 000 рублей. В 2021 году мужчину привлекли к уголовной ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков, в связи с чем он так и не получил прав на управление транспортными средствами.

В отношении задержанного составили административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами). Постановлением мирового суда ему назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ. Также в отношении мужчины отделением дознания территориального органа внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, имеющим судимость». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.