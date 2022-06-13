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В Сергиевском районе водитель без прав задержан в ходе преследования

13 июня 2022 10:47
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В Сергиевском районе водитель без прав задержан в ходе преследования

Во время патрулирования улиц городского поселения Суходол сотрудники ППСП ОМВД России по Сергиевскому району на улице Суслова обратили внимание на автомобиль «LADA Kalina», двигавшийся на очень большой скорости, и передали информацию наряду ДПС ОГИБДД.

Требование дорожных инспекторов об остановке транспортного средства водитель проигнорировал. После этого сотрудники Госавтоинспекции начали преследование автомобиля. Через непродолжительное время автолюбитель остановился и вышел из машины, после чего сразу же был задержан полицейскими.

34-летний местный житель имел явные признаки опьянения. Сотрудники полиции отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, от которого он отказался.

Местного жителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Полицейские установили, что в 2019 году нарушитель уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, ему было назначено наказание в виде 18 месяцев лишения права управления транспортными средствами и штраф в размере 30 000 рублей.  В 2021 году мужчину привлекли к уголовной ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков, в связи с чем он так и не получил прав на управление транспортными средствами.

В отношении задержанного составили административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами). Постановлением мирового суда ему назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ. Также в отношении мужчины отделением дознания территориального органа внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, имеющим судимость». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Теги: БДД

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