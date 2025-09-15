В Сергиевском районе во время операции «Мак-2025» скосили поле конопли

172

На территории Самарской области сотрудники полиции на постоянной основе проводят работу по предупреждению, пресечению и раскрытию правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств естественного происхождения, выявление и уничтожение незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества.

Так, в ходе рейдовых мероприятий оперуполномоченные группы по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Сергиевскому району обнаружили очаг произрастания конопли общей площадью 110 квадратных метров, расположенный вблизи сел Липовка и Красносельское. Полицейские вынесли Администрации предписание о принятии мер по уничтожению дикорастущей конопли.

Совместно с представителями администрации полицейские провели мероприятие по ликвидации растений, содержащих психоактивные вещества.

Сотрудники полиции напоминают, что посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, культивирование сортов конопли, мака и других растений, содержащих наркотические вещества, является уголовным преступлением и преследуется законом в соответствии со ст.231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».