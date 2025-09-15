В Сергиевском районе во время операции «Мак-2025» скосили поле конопли

Я нашел ошибку
Главные новости:
От дома на ул. Куйбышева в Самаре украли мопед, оборудованный датчиком слежения
От дома на ул. Куйбышева в Самаре украли мопед, оборудованный датчиком слежения
Яндекс Учебник поможет самарским педагогам проверить знания по информатике у школьников 5–11-х классов и студентов колледжей
Яндекс Учебник поможет самарским педагогам проверить знания по информатике у школьников 5–11-х классов и студентов колледжей
Более двух километров труб переложили специалисты "РКС-Самара" бестраншейным методом
Более двух километров труб переложили специалисты "РКС-Самара" бестраншейным методом
Малый и средний бизнес Самарской области может бесплатно пройти акселератор туристической инфраструктуры.
Малый и средний бизнес Самарской области может бесплатно пройти акселератор туристической инфраструктуры
В Жигулёвске задержали мужчину, подозреваемого в серии грабежей из сетевого магазина
В Жигулёвске задержали мужчину, подозреваемого в серии грабежей из сетевого магазина
На автодороге Сергиевск-Челно-Вершины-Липовка произошло возгорание автомобиля
На автодороге Сергиевск-Челно-Вершины-Липовка произошло возгорание автомобиля
Игорь Осинькин о матче против «Крыльев»: «Судьба подбрасывает интересные совпадения»
Игорь Осинькин о матче против «Крыльев»: «Судьба подбрасывает интересные совпадения»
В ВТБ предупредили о новой схеме аферистов с участием школьных психологов
В ВТБ предупредили о новой схеме аферистов с участием школьных психологов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.38
-1.28
EUR 99.33
-0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сергиевском районе во время операции «Мак-2025» скосили поле конопли

15 сентября 2025 10:20
172
В Сергиевском районе во время операции «Мак-2025» скосили поле конопли

На территории Самарской области сотрудники полиции на постоянной основе проводят работу по предупреждению, пресечению и раскрытию правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств естественного происхождения, выявление и уничтожение незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества.

Так, в ходе рейдовых мероприятий оперуполномоченные группы по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Сергиевскому району обнаружили очаг произрастания конопли общей площадью 110 квадратных метров, расположенный вблизи сел Липовка и Красносельское. Полицейские вынесли Администрации предписание о принятии мер по уничтожению дикорастущей конопли.

Совместно с представителями администрации полицейские провели мероприятие по ликвидации растений, содержащих психоактивные вещества.

Сотрудники полиции напоминают, что посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, культивирование сортов конопли, мака и других растений, содержащих наркотические вещества, является уголовным преступлением и преследуется законом в соответствии со ст.231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В лесопарке Самарской области выявили очаг произрастания дикорастущей конопли
12 сентября 2025, 12:29
В лесопарке Самарской области выявили очаг произрастания дикорастущей конопли
Его нашли в ходе проведения очередного этапа оперативно-профилактической операции «Мак-2025». Происшествия
383
Самарская полиция задержала уфимца с наркотиками
11 сентября 2025, 10:27
Самарская полиция задержала уфимца с наркотиками
Правонарушитель добровольно выдал свертки с героином.   Происшествия
481
В Отрадном полицейские изъяли у местного жителя криминальную «соль»
06 сентября 2025, 09:22
В Отрадном полицейские изъяли у местного жителя криминальную «соль»
Как пояснил мужчина, изъятое – наркотик синтетического происхождения, который он приобрел для собственного употребления. Происшествия
695
В центре внимания
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025  11:07
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
163
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025  10:59
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
141
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025  12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
581
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
14 сентября 2025  11:21
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
496
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
14 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
454
Весь список