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В Сергиевском районе на трассе М-5 загорелся автомобиль

13 марта 2024 11:07
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В Сергиевском районе на трассе М-5 загорелся автомобиль

12 марта в 16 часов 54 минуты на пульт связи пожарно-спасательного отряда № 40 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение по системе-112 о том, что на 1 115 км трассы М-5 в Сергиевском районе произошло возгорание автомобиля. На место вызова был направлен 1 дежурный караул из 3 человек личного состава пожарно-спасательной части № 176 пожарно-спасательного отряда № 40. По прибытии к месту вызова было установлено, что горит колесо автомобиля Scania. На тушение огня был подан 1 ствол «Б». Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных в 17 часов 06 минут возгорание было полностью ликвидировано. Пострадавших нет.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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