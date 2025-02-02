В Сергиевском районе легковушка сбила пешехода

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1 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек.

Одно из ДТП произошло в Сергиевском районе: в ДТП пострадал житель поселка Сургут. В 19:45 час. 43-летний водитель, управляя а/м Lada Granta, двигался по проезду от ул. Шевченко до ул. Речная в п. Сургут. В пути следования нарушил расположение транспортного средства на проезжей части и совершил наезд на мужчину 1967 года рождения, который двигался в попутном направлении по левой стороне проезжей части дороги. Пешеход госпитализирован в травматологическое отделение.