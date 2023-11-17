В Сергиевском районе фирма не выплатила в срок своим работникам зарплату

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В Сергиевском районе Самарской области фирма не выплатила в установленный срок своим работникам заработную плату. Судебные приставы, защищая интересы граждан, взыскали с должника свыше 600 тысяч рублей.

Работники одной из организаций, находящейся в Сергиевском районе Самарской области, добросовестно и без нареканий выполняли свои обязанности, но не получали за это положенную оплату. За восстановлением своих прав они обратились с иском в суд, который удовлетворил их требования в полном объеме и постановил взыскать в пользу 4 мужчин задолженность по оплате труда на общую сумму в 607 тысяч рублей.

На основании исполнительных документов в отделении судебных приставов Сергиевского района Самарской области были возбуждены исполнительные производства о взыскании денежных средств с должника-организации. Сотрудники Службы предупредили руководство фирмы, что за неисполнение судебного решения предусмотрена уголовная ответственность по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта», а также о взыскании исполнительского сбора по каждому исполнительному производству. Также в рамках исполнительных производств, объединенных в сводное, судебный пристав-исполнитель вынес постановления о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств должника-организации и об обращении взыскания на его денежные средства, находящиеся в банке.

Принятые сотрудником Службы меры побудили руководство предприятия погасить долг перед работниками в полном объеме. Задолженность по заработной плате в размере 607 тысяч рублей перечислена взыскателям.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.