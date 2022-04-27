В Сергиевском районе автомошенника "сдали" службе безопасности соседи

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Мужчина получил около 2,5 млн рублей после того, как заявил в страховую компанию о том, что управлял своим автомобилем в момент ДТП.

В Отдел МВД России по Сергиевскому району обратился представитель одной из страховых компаний и сообщил о факте мошенничества, который службе безопасности стал известен из обращения местных жителей. Согласно представленным документам, ущерб, причиненный автовладельцем организации составил около 2,5 миллионов рублей.

Следователем совместно с сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции установлены 6 свидетелей, которые в ходе предварительного расследования дела допрошены. Сотрудниками органов внутренних дел изъяты и изучены бухгалтерские документы и материалы, составленные Госавтоинспекторами о дорожно-транспортном происшествии.

По информации сотрудников полиции, 47-летний житель городского поселения Суходол, являясь собственником автомобиля марки «Toyota» и будучи единственным лицом, допущенным к управлению данным транспортным средством согласно договору страхования, приехал на место дорожно-транспортного происшествия, произошедшего по вине его супруги, незаконно управляющей вышеуказанным автомобилем, вызвал сотрудников дорожно-патрульной службы и сообщил, что за рулем был он. Получив необходимые документы, ранее не судимый мужчина обратился в страховую компанию, предоставив ложные данные для получения страховой выплаты в сумме около 2,5 млн. рублей. Полученными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению.

Следственным отделением ОМВД России по Сергиевскому району уголовное дело.

Фигурант в процессе предварительного расследования начал возмещать причиненный заявителю ущерб.