Главные новости:
И сегодня же состоялось рукоположение архимандрита Кирилла в сан епископа Отрадненского и Похвистневского.
Епископа Феодосия возвели в сан митрополита Самарского и Новокубышевского
ДТП произошло на внутридворовой территории.
ДТП в Кировском районе Самары: под колесами Камаза погибла пенсионерка
Автомобиль был обнаружен на глубине 5 метров.
Сегодня  водолазы нашли на дне озера Нерей Волжского района автомобиль с телом мужчины
Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 48 ликвидировали пожар.
В селе Заплавное Борского района горели надворные постройки на площади 100 квадратных метров
Была выполнена полная замена всех инженерных коммуникаций: систем тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения.
В селе Кабановка Кинель-Черкасского района открылся обновлённый офис врача общей практики
Тема - «Традиции чаепития Шигонского района», в рамках празднования 60-летия района.
«Шигонский Дилижанс»: 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье
День ООПТ отметили в Ботаническом саду в Самаре.
Самарская область отметила День особо охраняемых природных территорий региона
Предлагается разделить прилегающую территорию на функциональные зоны.
В Самаре разработают дизайн-проект благоустройства территории у Дворца легкой атлетики на ул. Физкультурной
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
В селе Заплавное Борского района горели надворные постройки на площади 100 квадратных метров

19 августа 2025 20:18
172
Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 48 ликвидировали пожар.

19 августа в 05:09 в пожарно-спасательный отряд № 48 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в селе Заплавное Борского района.

К месту вызова незамедлительно выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 134 Отряда № 48, добровольная пожарная команда села Заплавное и вызваны службы жизнеобеспечения района.

По прибытии к месту вызова было установлено, что горят надворные постройки на площади 100 квадратных метров, есть угроза дому.

В 05:31 к месту пожара выехал второй пожарный расчет пожарно-спасательной части № 134 Отряда № 48. На тушение было подано 4 ствола «Б, трактор для подвоза воды. В тушении пожара задействовали 8 человек личного состава и 3 единицы техники.

Локализация пожара была объявлена в 05:36, в 05:43 – ликвидация открытого горения, в 08:24 – полная ликвидация пожара.

Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

 

Фото:  ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

Новости по теме
На ликвидацию возгорания выезжали 30 огнеборцев и 8 единиц техники.
18 августа 2025, 15:43
В Самаре в здании рынка на ул. Агибалова горел вещевой павильон
На ликвидацию возгорания выезжали 30 огнеборцев и 8 единиц техники. Происшествия
476
Огонь распространился на 100 квадратных метров.
18 августа 2025, 15:11
В Октябрьске горела несанкционированная свалка
Огонь распространился на 100 квадратных метров. Происшествия
413
Огонь ликвидирован на площади 50 гектаров.
18 августа 2025, 12:48
17 августа лесники ликвидировали пожар под Самарой
Огонь ликвидирован на площади 50 гектаров. Происшествия
398
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
478
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
481
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
855
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
662
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
764
Весь список