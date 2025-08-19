В селе Заплавное Борского района горели надворные постройки на площади 100 квадратных метров

172

19 августа в 05:09 в пожарно-спасательный отряд № 48 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в селе Заплавное Борского района.

К месту вызова незамедлительно выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 134 Отряда № 48, добровольная пожарная команда села Заплавное и вызваны службы жизнеобеспечения района.

По прибытии к месту вызова было установлено, что горят надворные постройки на площади 100 квадратных метров, есть угроза дому.

В 05:31 к месту пожара выехал второй пожарный расчет пожарно-спасательной части № 134 Отряда № 48. На тушение было подано 4 ствола «Б, трактор для подвоза воды. В тушении пожара задействовали 8 человек личного состава и 3 единицы техники.

Локализация пожара была объявлена в 05:36, в 05:43 – ликвидация открытого горения, в 08:24 – полная ликвидация пожара.

Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"